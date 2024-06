Kelly Rangama invite McFly et Carlito à La Réunion

La cheffe étoilée réunionnaise, Kelly Rangama, était dans les studios des youtubeurs McFly et Carlito pour leur nouvelle émission "La bataille des spécialités réunionnaises". Elle était venue leur cuisiner un plat mahorais et sera aussi sûrement présente pour un prochain épisode où elle réalisera un rougail saucisses. La représentante de La Réunion a profité de son passage pour proposer à McFly et Carlito de venir sur notre île.

Les youtubeurs McFly et Carlito, dont la chaîne est classée dans le Top 10 national, se sont lancés dans un nouveau concept. « La bataille des spécialités régionales » va se dérouler sur quatre épisodes différents. Le premier a été diffusé vendredi soir.

Parmi les quatre recettes réalisées pour l’opus inaugural de « La bataille des spécialités régionales », le plat mahorais « kakamokou », préparé par la cheffe étoilée réunionnaise, Kelly Rangama.

McFly et Carlito en ont profité pour préciser qu’ils n’avaient jamais été en Outre-mer. Kelly Rangama en a alors profité pour inviter les deux youtubeurs à La Réunion : « Venez ! On fait un voyage, on bouge, on va à La Run ! Je vous fais goûter des trucs ! »

La cheffe étoilée a ensuite détaillé ses arguments : « À La Réunion, on mange super bien ! On a un patrimoine culinaire ! Le rougail saucisses, les samoussas, les paos, les bouchons, le cari poulet, le cari poisson ! » Elle conclut sa démonstration : « Je sors le téléphone, on se cale une date ! »

McFly et Carlito sont conquis : « On ne peut pas dire non !«