Karate Combat : Jérémy Payet s’arrache pour sa 2e victoire

Dans les sports de combat, on classe les combattants en plusieurs catégories : les techniciens, les tacticiens, les athlètes et les guerriers. Si Jérémy Payet fait définitivement partie de la dernière catégorie, il y a forcément des étincelles qui ressortent du tatami lorsqu’il en affronte un autre.

Opposé au Chinois Zhang Kui lors du Karate Combat 42 en République Dominicaine, le Saint-Josephois a trouvé face à lui un adversaire aussi dur au mal que lui. Les deux combattants se sont livré un combat sans merci qui a nécessité un extra-round pour les départager. Après décision des juges, c’est finalement le combattant au bertel qui repart avec la victoire.

Un combat de haute intensité que le président de l’organisation a qualifié comme l’un « des combats les plus spectaculaires de l’histoire de karaté combat ».

Interviewé à l’issue du combat, Jérémy Payet est revenu sur la solidité de son adversaire. « Le Chinois, il avait la tête dure, mais j’ai le poing. Normalement, je devais l’éteindre au premier round, mais il était solide. Félicitations à lui et c’est un plaisir de représenter le karaté combat, d’avoir fait une belle guerre, d’avoir tenu jusqu’à la fin. Je me préparerai plus dur pour le prochain et crois-moi que pour le prochain, je promets un KO. Il a failli tomber, mais il n’est pas tombé. Le prochain, c’est obligé qu’il va tomber et la ceinture, je vais la ramener à la Réunion. Je vais m’entraîner plus dur, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle rentrera à la Réunion. Merci au Chinois et vive la Réunion «