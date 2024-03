Jeux Olympiques : Le prix des billets d’avion font suer les Réunionnais

Les Jeux Olympiques se joueront du 21 juillet au 11 août prochain. Une autre compétition, celle aux profits autour de l’évènement Paris 2024, a déjà commencé. Plus exorbitants les uns que les autres, le prix des logements et du transport lors de l’événement dans la capitale ont de quoi refroidir les plus téméraires.

Pour les Réunionnais, le découragement commence à la vue des tarifs d’un aller-retour Réunion-Paris en juillet-août. Les prix, peu variants d’une compagnie à l’autre, peuvent grimper jusqu’à un peu plus de 1.900 euros un vol aller-retour Réunion-Paris en classe économique sur la période.

« Un problème de continuité territoriale »

Les compagnies aériennes l’assurent, aucun rapport entre la tenue des JO et les tarifs élevés des billets. “Il s’agit de la haute saison. L’augmentation des tarifs est en lien avec la haute saison et le contexte inflationniste actuel. Les prix sont à contextualiser, ils dépendent de facteurs exogènes aux Jeux Olympiques”, nous indique Air Austral.

Outre la période, qui est aussi celle de la mobilité pour les étudiants et leurs accompagnants qui, malgré les aides existantes, devront mettre la main au portefeuille pour une installation dans l’Hexagone, pour l’OPMR, l’inquiétude concerne surtout “l’après JO”. “Les prix ont explosé, c’est de pire en pire. Ça pose un problème de continuité territoriale. On n’a pas d’autre alternative. Est-ce que ça va redescendre après les JO ? Les compagnies sont des commerçants, mais la question concerne tous les Réunionnais. Nous envisageons de mettre tous les acteurs autour de la table à ce sujet”, avance Jocelyn Cavillot, président de l’OPMR.

« L’achat d’un quota de billets, un bouclier anti-surenchère »

“Aujourd’hui, même si on peut comprendre une certaine augmentation, liée à de nouvelles taxes et à l’inflation, mais pas de cet ordre. Il y a une surenchère. Toutes les compagnies font les mêmes prix, où est la concurrence ? Il faut aider, oui, mais il faut plus de transparence sur les fluctuations des prix. Il serait à envisager de demander au gouvernement, et à La Région, de faire office de bouclier pour parer aux fortes hausses. Imaginons que La Région achète 200.000 billets d’avance, à bas prix, auprès des différentes compagnies. Les Réunionnais pourraient ensuite racheter ces billets à des prix raisonnables et cela permettrait une continuité territoriale en haute saison”, propose Jean-Marie Potin, président d’UFC Que Choisir Océan Indien”, qui promet de se pencher sur le sujet dans les mois à venir.