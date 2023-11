Jean-Hugues Ratenon : « La rupture conventionnelle menacée »

L’AMDR (Association des Maires du Département de la Réunion) et la Banque Postale ont présenté ce mercredi 29 novembre le « Panorama de la santé financière des collectivités réunionnaises et leurs perspectives à court et moyen terme ». Malgré l’inflation et certaines contraintes, les collectivités sont parvenues à garder un équilibre, malgré un déséquilibre avec l’Hexagone.