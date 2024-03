ILEVA : Avis d’attribution – Marché public de travaux

I. Avis d’appel public à la concurrence

Des 15 : BOAMP (23-33515) et DEMATIS (921786), 17 : JOUE (2023/S 055-160954) et JAL (JIR n° 249644-292 + QUOTIDIEN n° 706443 + ZINFO + IMAZ PRESS) et 24/03/2023 : LE MONITEUR (A0-2312-0744)

II. Identification du Pouvoir Adjudicateur

ILEVA – Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Microrégions Sud et Ouest de La Reunion (SMTD) – 17 chemin Joli Fond, Basse-Terre, BP 560, 97410 Saint-Pierre. Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22 – Courriel : courrier@ileva.re – Adresse internet : http://wwwileva.re et du profil d’acheteur : https://smtd-rso.e-marchespublics.com

III. Procédure

Procédure européenne avec négociation (art. L.2124-3, R.2124-3, R.2161-12 à R.2161-20 du Ccp)

IV. Objet du marché

MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCES POUR LA CONCEPTION, LA REALISATION ET L’EXPLOITATION DU POLE DECHETS SUD : Mise en autonomie de l’unité de préparation CSR, achèvement de la réalisation des unités de valorisation des CSR et de méthanisation, exploitation de l’ensemble du Pôle – (Ex. réf. DCE F23MGP-04)

V. Critères de jugement des offres

Valeur TECHNIQUE de l’offre : Conception et réalisation de l’installation (15 %) – Conditions d’exploitation (25 %) – Au regard des DELAIS (15 %) / Valeur ECONOMIQUE (30 %) / Niveau et qualité des engagements de performances (10 %) – TPE/PME (5 %)

VI. Titulaires – Montant du marché

Groupement CONJOINT avec mandataire solidaire composé de :

Mandataire : PAPREC ENERGIES. 7 rue du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS. Courriel : GrandsProjets@paprec.com. Tél : 0142 99 43 10 / 0141 97 38 81 / 0658 36 16 70 – Fax : 0141 97 39 00

Et ses filiales : les sociétés TIRU, PAPREC ENERGIES OPERATIONS, PAPREC ENERGIES RESEA

Cotraitants : GREEN TROPICAL CIRCLE (GTC). 27 avenue Dr Jean Marie Dambreville, 8 bâtiment ALPHA – 97410 Saint-Pierre – Courriel : gtc@gct.re – Tél : 0262 25 61 10

ARCHITRAV. 49 rue du Rocher, 75008 PARIS. Courriel : contact@architrav-architectes.fr. Tél : 0142 93 77 42

ATELIER ARCHITECTES. 24 rue de la Petite-Ile, 97400 Saint-Denis. Courriel : concours@latelier-archi.fr. Tél : 0262 23 70 01

Montants en € HT : Phase 1.1. 11 938 470,00 / Phase 1.2. 3 932 150,43 / Phase 2.1. 411 444,00 / Phase 2.2. 174 600 469,79 / Phase 2.3. 10 868 380,94 / Phases 1.3 et 3. 266 880 847,42

VII. Autres informations

– Nombre d’offres reçues. 02 (étape CANDIDATURE) – 01 (étape OFFRE)

– Date de notification du marché. Le lundi 19 février 2024

– Durée du marché. Durée globale de 10 ans, dont un délai d’exécution de 34 mois pour la conception-réalisation et une durée maximale de 86 mois pour l’exploitation-maintenance du Pôle Déchets Sud décompté à réception de l’installation (Tranche Optionnelle comprise)

Cf. annexe 2.5 de l’AE s’agissant des délais d’exécution

– Modalités de consultation du marché. Marché F24002 consultable dans les locaux du Syndicat (heures ouvrables) avec demande préalable expresse adressée avant toute consultation pour permettre les occultations nécessaires en garantie du respect des secrets protégés par la loi

– Procédure de recours. La publication du présent avis fait courir le délai de recours de 31 jours du référé contractuel (Article R551-7 du CJA) et de deux mois du recours en validité du contrat « Tarn-et-Garonne ». La juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe), 27, rue Félix Guyon, BP 2024, 97488 Saint-Denis Cedex. Tél : 02 62 92 43 60, Fax : 02 62 92 43 62, Courriel : greffe.ta-reunion@juradm.fr ou par le biais de l’application informatique Télérecours (lien : http://www.telerecours.fr)

– Avis consultable en détail sur : DEMATIS ID n° 1000613 / BOAMP n° 24-25401

VIII. Date d’envoi du présent avis : LE LUNDI 04 MARS 2024