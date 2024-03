ILEVA : Avis d’attribution – Marché public de services

I. AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

26.07.2023 : BOAMP (23-106491) / JOUE (2023/S 145-463050) / 28.07.2023 : Plateforme DEMATIS (955194) / Sites IMAZ PRESS et ZINFO 974 / JAL du 31.07.2023 (JIR (25331) + QUOTIDIEN (710857))

II. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA – Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (SMTD) – 17 chemin Joli Fond – Basse-Terre – BP 560 – 97410 Saint-Pierre – Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22 – Email : courrier@ileva.re – Adresse internet : http://www.ileva.re – Adresse du profil d’acheteur : https://smtd-rso.e-marchespublics.com

III. PROCEDURE

Procédure (européenne) d’appel d’offres ouvert (articles L. 2124-1 et 2, R. 2124-1 et R. 2124-2-1° et R. 2124-1 et 2-1°, 2161-2, 3, 5, R. 2161-4 du Ccp).

IV. OBJET DU MARCHE

LOCATION EN RÉGIE HORAIRE ET AVEC CHAUFFEUR DE CAMIONS, D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET D’UN ATELIER DE CRIBLAGE (LOTS 02 À 07).

CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

Valeur économique (Coefficient 70) / Valeur technique (Coefficient 30).

V. ADHERENTS – DATE DE NOTIFICATION – MONTANT DU MARCHE

Lot 3 : Location avec chauffeur d’un ensemble routier (tracteur + semi-remorque) (2 offres reçues) :

– SEMRRE 3 chemin Charrette -Pierrefonds 97410 SAINT PIERRE (notification le 30/11/23) (1)

Montant du devis détaillé : 1 600.00 € HT

– SARL LUDOVIC 2 TRANSPORT (L2T), 1 rue Eugène SUE, 97420 LE PORT (notification le 01/12/23) (2)

Montant du devis détaillé : 2 066.67 € HT

Lot 4 : Location avec chauffeur d’un camion de type Ampliroll (3 offres reçues) :

– SARL TRANSTER, 865 chemin BOISSY 97410 SAINT PIERRE (notification le 04/12/23) (3)

Montant du devis détaillé : 600.00 € HT

– SARL LUDOVIC 2 TRANSPORT (L2T) (2)

Montant du devis détaillé : 760.00 € HT

– SEMRRE (1)

Montant du devis détaillé : 680.00 € HT

Lot 5 : Location avec chauffeur d’une mini-pelle sur pneus (2 offres reçues) :

– SARL TRANSTER (3)

Montant du devis détaillé : 6 825.00 € HT

– SARL LUDOVIC 2 TRANSPORT (L2T) (2)

Montant du devis détaillé : 6 300.00 € HT

Lot 6 : Location avec chauffeur d’un chargeur sur pneus avec godet (1 offre reçue) :

– SARL LUDOVIC 2 TRANSPORT (L2T) (2)

Montant du devis détaillé : 6 300.00 € HT

Lot 7 : Location avec chauffeur d’une pelle hydraulique sur pneus (2 offres reçues) :

– SARL TRANSTER (3)

Montant du devis détaillé : 8 400.00 € HT

– SARL LUDOVIC 2 TRANSPORT (L2T) (2)

Montant du devis détaillé : 8 925.00 € HT

Montant : Accords-cadres multi attributaires à marchés subséquents à bons de commande sans mini et avec maxi annuel de 50 000.00 € HT par lot (pour les lots 03 à 07). Il a été désigné les Adhérents qui seront remis en concurrence lors de la survenance des besoins exprimés (Cf. pour détail au BOAMP).

VI. AUTRES INFORMATIONS

Déclaration sans suite du lot 2 : Décision du Président n° D202309_23 exécutoire le 20/09/2023 pour motif d’infructuosité.

Durée des marchés : Les accords-cadres sont exécutoires à 00 heure, au lendemain de la date de leur notification aux Adhérents (date portée sur le récépissé et/ou l’accusé de réception) pour une durée de 1 AN, renouvelable par voie tacite 1pour une nouvelle période de 1 AN.

Modalités de consultation des marchés. Marché F23005 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.

Procédure de recours. Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) – 27, rue Félix Guyon – BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail : greffe.ta-reunion@juradm.fr ou par le biais de l’application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : http://www.telerecours.fr

Part des marchés publics que les Titulaires ont l’intention de sous-traiter et le nom des sous-traitants : Cf. pour détail au BOAMP.

Avis intégral consultable sur le profil d’acheteur. ID Dematis n° 981535/ BOAMP : 24-28421

VII. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : LE MARDI 12 MARS 2024