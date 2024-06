ILEVA : Avis d’attribution

I. PUBLICATIONS

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE : 19 [DEMATIS (971723) / JAL (JIR (253843) + QUOTIDIEN (713521) + ZINFO 974)] et 18/10/2023 [IPR]. AVIS RECTIFICATIF : 25 [DEMATIS (973539) / JAL [JIR (253977) + QUOTIDIEN (713762) + IPR] et 26/10/2023 [ZINFO 974]

II. POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION – 17, chemin Joli Fond – Basse-Terre – BP 560 – 97410 Saint-Pierre – Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22 – Courriel : courrier@ileva.re – Adresse internet : http://www.ileva.re / Adresse du profil d’acheteur : https://smtd-rso.e-marchespublics.com.

III. PROCEDURE et OBJET DU MARCHE

MAPA ouverte – Marché M24007. MISSION DE PRESTATIONS D’ASSISTANCE FINANCIERE ET FISCALE DU SYNDICAT MIXTE ILEVA DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN OUTIL MULTIFILIERE A PIERREFONDS.

IV. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES – TITULAIRE(S) – MONTANTS DU MARCHE

Valeur économique (65 points) / Délai d’exécution (25 points) / Valeur technique (10 points).

GRANT THORNTON – 29 rue du Pont, 92200 Neuilly Sur SEINE. SIRET 632 013 843 00701. Courriel : appelsdoffres@fr.gt.com. Directeur général : M. Cyril BROGNIART et son sous-traitant : DANIEL FRIZOT CONSEIL – 45 allée Buffon, 69110 SAINTE FOY LES LYON. SIRET 895 170 348 00018. Courriel : daniel@frizotconseil.fr. Président : M. Daniel FRIZOT

Montants : Total forfaitaire de la tranche ferme (TF : M1 à M4) de 56 000,00 € HT / Forfaitaire de la tranche optionnelle (TO) de 19 500,00 € HT

V. AUTRES INFORMATIONS

Date de notification : 23/05/2024

Durée du marché ((1) phases de validation comprises). Il est exécutoire pour :

La TF. Phase 1 : à 00 heure, au lendemain de la date de sa notification au Titulaire jusqu’à réalisation complète de la prestation. Phase 2 : à compter du démarrage par OS de la mise en exploitation de l’UVE pour 3 ans. Durée totale de la TF = 5 ans et 6 mois (1).

La TO. à compter de la notification de l’OS de démarrage jusqu’à réalisation complète de la prestation. Durée totale de la TO = 1 an y compris (1).

Modalités de consultation du marché : Marché consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable adressée au Syndicat avant toute consultation afin de permettre de procéder aux occultations nécessaires en garantie du respect des secrets protégés par la loi.

Procédure de recours : Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe, 27, rue Félix Guyon, BP 2024, 97488 Saint-Denis Cedex. Tél. : 0262 92 43 60. Fax. : 0262 92 43 62. Courriel : greffe.ta-reunion@juradm.fr) ou par application informatique « Télérecours » (via le lien suivant : http://www.telerecours.fr)

Avis intégral consultable sur : DEMATIS n° 1023221

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 05/06/2024