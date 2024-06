ILEVA : Avis d’attribution

I. AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :

Lundi 29 janvier 2024 à DEMATIS (n° 993967) BOAMP (24-9737) et aux JAL [Le JIR (BCV00322) + Le QUOTIDIEN (715898) + IPR + ZINFO974]

II. POUVOIR ADJUDICATEUR :

ILEVA -SYNDICAT MIXTE DE TRAITEMENT DES DECHETS DES MICROREGIONS SUD ET OUEST DE LA REUNION (17, chemin Joli Fond – Basse-Terre – BP 560 – 97410 Saint-Pierre – Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22 – Courriel : djcp@ileva.re – Adresse internet : http://www.ileva.re / Adresse du profil d’acheteur : http://smtd-rso.e-marchespublics.com).

III. PROCEDURE : Adaptée ouverte.

IV. OBJET DU MARCHE : MAPA. REALISATION D’ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET MICROBIOLOGIQUES SUR AMENDEMENT ORGANIQUE SELON LA NORME NFU 44-051.

V. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : Valeur économique (Coefficient 70) / Délai de livraison (Coefficient 30).

VI. TITULAIRE – MONTANT DU MARCHE

AUREA AGROSCIENCES – 3 rue Joseph et Marie Hackin – 75016 PARIS

Directeur opérationnel : M. Hubert ROEBROECK – Email : service-clients@aurea.eu – Tél : 02 47 87 47 87

Montants : 1 682,00 € HT (1 824,97 € TTC) (montant total d’une analyse physico-chimique complète type) / 15% de rabais consentis sur analyse non répertoriés.

Délai de livraison des résultats : 100 jours ouvrés.

VII. AUTRES INFORMATIONS

Date d’attribution (notification) : 16 MAI 2024

Durée du(es) marché(s) : Le marché est exécutoire à 00 heure, le lendemain du jour de la date de sa notification au Titulaire pour une durée d’UN AN renouvelable (de date à date) TROIS FOIS par reconduction tacite pour UN AN.

Modalités de consultation du(es) marché(s). Marché M24008 consultable dans les locaux du Pouvoir Adjudicateur aux heures ouvrables avec demande préalable de consultation adressée au syndicat avant toute consultation afin de lui permettre de procéder aux occultations nécessaires pour garantir le respect des secrets protégés par la loi.

Procédure de recours. Tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion (secrétariat du Greffe) – 27, rue Félix Guyon – BP 2024 – 97488 Saint-Denis Cedex – Tél. : 02 62 92 43 60 – Fax. : 02 62 92 43 62 – mail : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr

Part des marchés publics que le(s) Titulaire(s) à(ont) l’intention de sous-traiter et le nom des sous-traitants : Non connue à ce stade de la procédure.

Avis intégral consultable sur : DEMATIS n° 1021760 / BOAMP : 24-63120

DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 31/05/2024