ILEVA : Avis d’appel public à la concurrence

I. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

ILEVA – Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (SMTD) – 17 chemin Joli Fond – Basse-Terre – BP 560 – 97410 Saint-Pierre – Tél. : 02 62 71 28 18 – Fax. : 02 62 71 28 22 – Email : courrier@ileva.re – Adresse internet : http://www.ileva.re – Adresse du profil d’acheteur : https://smtd-rso.e-marchespublics.com

II. PROCEDURE

Accords-cadres multi attributaires à marchés subséquents à bons de commande sans mini et avec maxi annuel de 50 000.00 € HT (lot 01) et 85 000.00 € HT par lot (lots 02 et 03) passés selon la procédure adaptée ouverte (articles L. 2123-1, articles R. 2123-1 à R. 2123-7 et articles R. 2162-1 à R. 2162-14 du Code de la Commande Publique (Ccp)).

III. OBJET DU MARCHE

1. Intitulé attribué : ACCORD-CADRE A MARCHES SUBSEQUENTS : LOCATION EN REGIE HORAIRE ET AVEC CHAUFFEUR D’ENGIN DE TRAVAUX PUBLICS (LOTS 01 A 03)

2. Autres informations :

Division en tranches et en lots : Pas de tranches. Découpage en 03 lots traités par marchés séparés : lot 01. Location avec chauffeur d’une mini-pelle sur pneus/ lot 02. Location avec chauffeur d’un chargeur sur pneus avec godet / lot 03. Location avec chauffeur d’une pelle hydraulique sur pneus

Critères de jugement des offres : Critères énoncés dans les documents du marché (RC).

Réf. Interne du DCE : M24LOCAENGINS-09 / Id DEMATIS n° 1025926 / Réf. BOAMP n° 24-69486

Modalités de retrait du DCE : UNIQUEMENT sous format électronique sur la plateforme du Pouvoir Adjudicateur (Cf. adresse du profil d’acheteur).

Pour plus de détail : le RC téléchargeable sur le profil d’acheteur (Cf. références ci-dessus).

IV. DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES OFFRES : LE JEUDI 27 JUIN 2024

à 12H00 (Heure de La Réunion -GMT + 4-)

V. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : LE LUNDI 17 JUIN 2024