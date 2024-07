Huguette Bello, Première ministre : Les arguments en sa faveur

Plusieurs anciennes figures de La France insoumise (LFI), n’ayant pas été investies par leur parti lors des législatives anticipées, ont annoncé aujourd’hui la création de leur propre mouvement politique.

Parmi ces figures, on retrouve Clémentine Autain, Alexis Corbière, Danielle Simonnet et Raquel Garrido.

Ce nouveau groupe se nomme l’Association pour une république écologique et sociale (L’Après).