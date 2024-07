Huguette Bello annonce qu’elle n’ira pas à Matignon

Malgré l'appel de ses soutiens, Huguette Bello ne sera pas nommée Première ministre. L'annonce a été faite ce dimanche par la présidente de Région elle-même dans un communiqué. Elle explique vouloir "garantir l'unité du Nouveau Front populaire" en déclinant "sans plus attendre" l'offre qui lui a été faite. "Je prends acte qu’elle ne fait pas l’objet d’un consensus entre toutes les composantes du Nouveau Front Populaire, et notamment qu’elle n’est pas soutenue par le Parti socialiste", précise la cheffe de file du PLR.

« Dans le processus en cours pour nommer un Premier ministre, des composantes du Nouveau Front Populaire ont avancé la proposition de soumettre mon nom au Président de la République.

Un débat s’est ouvert autour de cette proposition.

Je prends acte qu’elle ne fait pas l’objet d’un consensus entre toutes les composantes du Nouveau Front Populaire, et notamment qu’elle n’est pas soutenue par le Parti Socialiste.

Garantir l’unité du Nouveau Front populaire est indispensable. La situation de la France l’exige. L’esprit de responsabilité le commande.

Dans ces conditions et soucieuse d’un accord rapide au sein du NFP, j’ai décidé de décliner sans plus attendre l’offre qui m’a été faite.

Je remercie celles et ceux qui ont proposé et soutenu ma candidature, ainsi que mes compatriotes qui m’ont témoignée de leur confiance, et souhaite vivement qu’une solution nouvelle et consensuelle puisse être trouvée au plus vite ».

Huguette Bello

Présidente du PLR et de la Région Réunion