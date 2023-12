« Goyave de France à la CAF : la balle est dans le camp des Réunionnais »

Deux décennies que la lutte fait le pont entre Rodrigues et La Réunion. Les équipes de lutte olympique de Rodrigues et de La Réunion sont depuis plusieurs années au coeur d’un projet de développement et perfectionnement de ce sport ancestral sur leur territoire et plus largement dans la zone Océan Indien. Cette année 2023 marque le vingtième anniversaire de l’union des deux îles en faveur du rayonnement de cette discipline. (Photos : Comité Régional de Lutte de la Réunion).