Génération Ecologie se joint au Nouveau Front populaire

Communiqué

Génération Ecologie s’engage avec force pour empêcher la victoire de l’extrême droite lors des élections législatives lors des 30 juin et 7 juillet 2024.

Les clarifications de fond apportées le 13 juin par la coalition du Front Populaire sur des valeurs fondamentales et des points programmatiques déterminants étaient nécessaires. Génération Ecologie rejoint le nouveau front populaire dans la démarche de rassemblement des forces progressistes pour battre l’extrême droite.

Aussi, nous soutiendrons les candidatures du Front Populaire qui respectent les valeurs défendues collectivement de lutte contre les formes de sexisme, de racisme et d’antisémitisme. Génération Ecologie veillera à ce que les valeurs de la République de liberté, d’égalité et de fraternité, de laïcité et de démocratie soient défendues y compris dans le choix du ou de la première ministre proposée en cas de victoire.

Vincent Defaud,

Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie et Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion