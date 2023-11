Gaza : L’armée israélienne encercle le QG du Hamas

Une bataille complexe et intense se déroule. Les forces israéliennes font face à des embuscades de combattants du Hamas utilisant des missiles antichars et des lance-roquettes. En face, les Israéliens répliquent par des tirs massifs d’artillerie et des frappes aériennes dans le but de réussir à encercler le site.

« Le but est de prendre le contrôle du QG et de recueillir des informations avant de le détruire du toit jusqu’au sous-sol », a indiqué l’armée israélienne.