Gaza : Décès de deux otages israéliens enlevés par le Hamas

Israël a bombardé samedi le port d’Hobeida, au Yémen, en représailles à une attaque de drone qui avait fait un mort à Tel-Aviv. En réponse, les rebelles Houthis menacent de répondre de façon « massive » à Israël, qui prévient en retour que « quiconque » attaquerait Israël « paiera un très lourd tribut pour son agression ».

Dans le même temps, on apprend que la Russie pourrait fournir des missiles supersoniques anti-navires aux Houthis, ce qui leur permettrait de mener des attaques bien plus meurtrières contre les cargos empruntant la mer Rouge et le golfe d’Aden. Précisément là où passent une bonne partie des navires transportant l’approvisionnement de La Réunion…