Futur Filipo devrait être plutôt « modéré »

Faut pas être grand clerc pour y répondre : ils sont venus depuis des temps immémoriaux. A l’image des caricatures de Gotlib, ils se sont cachés derrière la Lune, prudents, nous ont observés et écoutés. Avec effarement je présume. Quand ils ont entendu qu’on écoutait du NTM, assisté à la démolition rapide de notre planète, vu élire Trump, supporter Poutine et le bouddha adipeux de Pyong Yang, et ont vu les Terriens se massacrer à qui mieux-mieux, ils se sont barrés vite fait avec un seul commentaire : « Faut êt’ vraiment con ! Allez, on reviendra dans quelques siècles… si cette planète existe encore ».

Mais j’ai d’autres petites choses pour vous. Don’t panic !