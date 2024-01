Futur Belal se renforce et pourrait passer plus près de La Réunion que prévu

Le nouveau point réalisé par Météo France ce vendredi matin montre un renforcement de futur Belal au stade de perturbation tropicale. La projection de trajectoire change aussi et se rapproche de La Réunion pour un passage au plus près de l'île entre dimanche soir et lundi soir.