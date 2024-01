Francofolies : SCH et Eddy Pretto à La Réunion en septembre prochain

S’il reste encore pas mal de temps avant de retrouver l’édition 2024 des Francofolies à la Saline-les-Bains, l’équipe du festival a déjà annoncé une quinzaine de noms qui seront sûrs d’être présents du 3 au 8 septembre prochain.

Comme d’habitude, ce sera un festival multisites, avec le lieu principal comme les années précédentes à “La Clairière”, à la Saline, “mais aussi au TPA et peut-être d’autres surprises. On a plein d’idées, et on voudrait impliquer aussi d’autres scènes locales, comme le Kabardock”, explique Jérôme Galabert, responsable du festival. Là encore, le “village des Francos” fera son retour avec son lot d’animations et de concerts gratuits.

“Nous avons la chance d’avoir seulement une semaine d’écart entre les Francos de La Réunion et celles de Nouméa. Donc, nous sommes en négociations avec l’ambassade de France en Australie pour tenter de créer un parcours pour les artistes et ainsi faciliter les échanges”, poursuit le directeur historique du Sakifo et des Francos.

“Nous voulons créer un réseau des villes des Francos”

Le maire de la ville, Emmanuel Séraphin, a tenu à rassurer les futurs festivaliers, le site de la Saline sera fin prêt pour les accueillir. “Nous avons eu quelques pieds de bois cassés, mais tout sera arrangé d’ici là”, plaisante l’édile.

D’ailleurs, le maire annonce avoir reçu des avis favorables de la part des élus des villes qui accueillent aussi une version des Francofolies. “Nous voulons créer un réseau des villes des Francos. Il y en a sept, et nous avons déjà de très bons contacts avec la Rochelle. L’objectif de renforcer le lien avec les habitants et de mieux exporter nos talents locaux”, poursuit l’élu.

Comme pour les éditions précédentes, un accent sera mieux sur la discussion avec les riverains et les habitants des bassins de vie autour du festival. “Nous espérons que les artistes vont encore une fois retourner dans les écoles, notamment celle de Carrosse pour apporter la musique et la culture à de nouveaux publics”, conclu Emmanuel Séraphin.

Rendez-vous donc à partir du 3 septembre prochain pour le principal événement musical de l’Ouest. L’équipe des Francos Réunion promet également que d’autres noms seront dévoilés dans les prochains mois.