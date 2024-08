Francofolies : Plus qu’un mois avant le top départ !

Dernière ligne droite pour l’équipe des Francos version 974, avec un objectif en tête : faire encore mieux que les 20 000 festivaliers réunis pour l’édition 2023. Si une partie de la programmation a déjà été annoncée fin janvier, quelques changements et nouveautés sont à noter. Déjà, Dub Inc se voit dans l’obligation d’annuler sa venue à cause d’un problème de santé d’un des chanteurs du groupe. Ils seront remplacés par la chanteuse Mo’Kalamyty et son répertoire de reggae roots. Un plateau Mascareigne sera aussi installé dans la “Green Room”, avec au programme Sueilo, Saya et N’DJI.

Artistes et associations du quartier seront aussi installés une nouvelle fois au Village des Francos, près du skatepark de la Saline. Entre sports de glisse, arts et musique, l’association Coeur 2 Rue sera au cœur des festivités, avec des ventes de production d’artistes lors d’une vente aux enchères silencieuse.

Pour étendre cet esprit de “village”, le festival innove et va proposer une soirée “before” avant le début officiel de cette septième édition. Rendez-vous donc le 5 septembre pour découvrir 14 artistes sur cinq scènes de 18h à minuit. Fabrice Legros, Nicole Dambreville ou le groupe Maloya Jazz Xperianz ont déjà répondu présent, mais de nombreux DJs et une scène séga sont aussi au programme. “C’était un symbole de sortir du site pour aller vers le port, comme à la Rochelle. On veut démarrer ce festival dans un esprit de délicatesse”, explique le grand patron de ces Francos péi, Jérôme Galabert. Si les réjouissances commencent avec un “before”, difficile d’imaginer qu’elles se terminent sans un “after”. C’est effectivement prévu le 13 septembre prochain à Trou d’Eau.

Une “célébration de la musique, mais aussi de la langue”

Cette année, ce sera pas moins d’une vingtaine de groupes qui sont attendus à la Clairière, mais aussi dans les autres sites du festival, comme le TPA. “On veut célébrer la diversité artistique et la richesse via des programmations ou des collaborations”, souligne Mouna Hagouma, directrice générale des Francos.

Présente lors de cette conférence de presse, Huguette Bello, la présidente de la Région, s’est, elle aussi, enthousiasmée, de la réussite des Francofolies à La Réunion. “C’est la célébration de la musique, mais aussi de la langue. Celle de la francophonie, mais aussi celle de l’indocéanie, précise cette dernière, citant même du Platon, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée”. La philosophie grecque n’a cependant pas fait oublier à la locataire de la pyramide inversée que la collectivité a versée près de 130 000 euros au festival. “Une enveloppe qui augmente de 10% par an”, ajoute Huguette Bello.