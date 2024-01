Fortes pluies et vent au programme dans le sud

Les mauvaises conditions météo débutées dans la nuit dans le sud se poursuivent ce mercredi, sous l'influence de la future Candice. La vigilance jaune fortes pluies / orages est en cours pour les zones OUEST, SUD et SUD-EST. et la vigilance jaune vent fort concerne toutes les zones excepté la zone NORD.

Un système tropical circule en ce moment sur les Mascareignes et transite actuellement à proximité de l’île Maurice et de l’île de la Réunion. Associé à ce système, du mauvais temps s’est installé dans la nuit dans le Sud du département. Ces conditions dégradées vont persister toute la journée. Les pluies parfois orageuses sont par endroit conséquentes par accumulation et concernent principalement la moitié sud de l’île. Au Nord d’une ligne Saint-Leu / Cilaos / Sainte-Rose, le temps est moins dégradé. Les averses sont plus éparses mais modérées l’après-midi, dans un ciel laissant peu de place aux éclaircies.

Le vent de Sud est soutenu sur les plages et sur l’Est, notamment vers la route des Laves, avec des rafales proches de 80 km/h, idem voire un peu plus sur les hauteurs, comme par exemple les Colimaçons ou la Plaine des Cafres. Seule une petite partie Nord de l’île échappe à ces conditions ventées et connaît, malgré les nuages, des températures maximales élevées : 33°C prévus sur Saint-Denis.

Enfin, la mer est souvent forte avec des vagues entre 2 mètres et 3 mètres dans le Sud et l’Est.