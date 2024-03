Fin de l’ADSL : Ce qui va changer pour les Réunionnais

Le réseau cuivre va peu à peu être retiré, ce qui signe la fin des lignes téléphoniques RTC et de l’ADSL, VDSL et SDSL. Quid des conséquences, notamment financières, pour les clients ?

Après une cinquantaine d’années de services, le réseau cuivre est de moins en moins utilisé, au profit de la fibre optique, auquel 93% des logements sont raccordables aujourd’hui. Au niveau national, on estime qu’entre 14 ou 15 millions de clients en dépendent encore.

L’Etat et l’opérateur historique, Orange, administrateur de ce réseau, ont signé un accord pour le retrait de cette technologie dans le cadre du Plan France Très Haut Débit au niveau national. L’objectif est le retrait d’une technologie devenue obsolète au profit de la fibre. Orange retire donc peu à peu du territoire le cuivre, ce qui implique la fin des téléphones branchés sur la prise murale en forme de T et de l’ADSL dans toute la France et donc aussi à La Réunion.

Fin de la commercialisation du réseau

À La Réunion, le chantier, qui s’annonce colossal, a démarré à Saint-Leu, entièrement couverte par la fibre. Il n’est désormais plus possible de souscrire à un abonnement passant par le réseau cuivre. Les autres communes suivront, pour une fermeture technique en janvier 2025.

Au fur et à mesure, les clients devront effectuer une migration vers un autre outil, à savoir, dans la majorité des cas, la fibre, pour accéder au téléphone et à internet.

“Au 31 janvier 2025, si [les clients] n’ont pas fait de migration vers la fibre, ils vont se lever le matin, ils n’auront plus de réseau”, prévient Daniel Ramsamy, délégué régional Orange Réunion-Mayotte.

Jusqu’à 8 € de plus par mois pour Internet

Pour un service de ligne téléphonique seul, “pas de changement des tarifs”, assure Patrick Payet, responsable relations avec les collectivités Orange Réunion.

Ceux qui doivent abandonner l’ADSL pour la fibre devront en revanche débourser plus, compter ”entre 7,50 euros et 8 euros de plus en moyenne/mois”, pour un service, certes, plus puissant. “Chaque opérateur commercial va faire en sorte de garder, voire d’aller capter de nouveaux clients.(…) Il y a une concurrence très élevée à La Réunion”, affirme le délégué régional Orange Réunion-Mayotte.

Pour les zones dépourvues de fibre, comme Mafate ou Grand Bassin, les clients doivent se tourner vers les offres satellites ou mobiles.

La fermeture totale du réseau cuivre est prévue en 2030. Le chantier de démontage, lui, débutera en 2025 à La Réunion et se poursuivra au-delà de 2030. Ce cuivre, une fois retiré, devra être revalorisé, même si pour l’heure, il n’existe aucune filière structurée de recyclage local du matériau.