Filières REP et intelligence artifcielle : Le SICR dresse son bilan

À la fin de la semaine, La Réunion se sera délestée de 3700 tonnes de déchets dangereux et non dangereux, soit une centaine de conteneurs au départ de La Réunion en direction du Havre. Un export de ces déchets qui sera entièrement financé par des fonds privés. Une opération que le SICR souhaite pérenniser dans le temps, comme souligné durant son assemblée générale qui se déroulait ce jeudi.

Cette initiative vient du SICR qui a collaboré avec Mer Union, l’État, la DEAL, l’UMIR, le GPMDLR ainsi que l’ensemble des opérateurs et logisticiens pour parvenir à ce résultat. Le financement a notamment été rendu possible grâce aux éco-organismes en charge de collecter l’éco-contribution permettant la prise en charge de certains types de produits usagés en fin de vie.

Le SIDR ne compte pas qu’exporter les déchets, il développe également les filières REP (Responsabilité élargie du producteur) dans le cadre d’une économie circulaire. « Cela veut dire que le déchet des uns doit devenir une matière secondaire pour les autres », souligne Philippe Alexandre Rebboah, le président du SICR. Il rappelle qu’une entreprise va bientôt ouvrir dans le sud pour traiter directement les batteries au plomb sur l’île.

Des collaborations payantes

L’assemblée générale était également l’occasion de présenter les résultats de 2023. Outre l’export des déchets, la SIDR est particulièrement satisfaite d’avoir renforcé ses collaborations avec plusieurs autres syndicats et organismes.

« Ensemble, nous avons réussi à porter des projets et à avoir de très bons résultats. Je veux pour preuve l’amendement qui a exclu les DOM des négociations de fin d’année avant le 31 décembre et qui permet aux importateurs et aux grossistes d’avoir un peu plus de temps pour préparer les accords commerciaux 2023″, se félicite le président du syndicat.

« L’IA n’est pas forcément une menace pour l’emploi«

Si cette « mission facilitatrice » de la gestion des déchets est devenue une réalité, elle est loin d’avoir abouti et peut largement être optimisée. « C’est pour ça que nous avons présenté ce matin à nos adhérants l’IA qui doit nous permettre d’accompagner notre développement, notre filière et nos métiers aux enjeux de demain », explique le président du SICR.

Pour Philippe Alexandre Rebboah, l’IA est un enjeu pour l’économie réunionnaise. « L’IA, ça n’est pas que ChatGPT. C’est bien plus complexe et derrière ça peut aider nos chefs d’entreprise à développer leur business, à créer de l’emploi, parce que l’IA n’est pas forcément une menace pour l’emploi, car cela peut créer de l’emploi », assure-t-il.

Surtout, il assure que l’utilisation de l’IA pourra « dynamiser » l’économie, comme nos voisins de la zone qui ont déjà pris de l’avance sur La Réunion. Le SICR va donc proposer en 2024 des formations à l’IA aux entreprises à travers son organisme Savoir+.