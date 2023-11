Fabrice Payet arrive 6ème et premier Réunionnais de la Diagonale

Il a immédiatement eu une pensée pour sa grand-mère décédée cette semaine. Fabrice Payet s’offre à 37 ans la 6ème place sur la très prestigieuse Diagonale des Fous.

A titre de comparaison, le vainqueur Aurélien Dunand-Pallaz avait levé les bras au stade de La Redoute un peu plus de deux heures avant le traileur réunionnais.

Le Bénédictin a bouclé les 165 km de course en 25 heures et 48 minutes et à une vitesse moyenne de 6,4 km/h. Il s’offre le luxe de devancer le quadruple vainqueur François D’Haene (8ème) arrivé 24 minutes après lui, victime d’un coup de chaud dans cette édition 2023.