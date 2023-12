Éricka Bareigts : « Il faut sauver le pluralisme des médias réunionnais »

Le communiqué :

Alors que les nuages sur l’avenir de la presse réunionnaise s’amoncellent avec la programmation pour le 13 décembre prochain de l’audience du Tribunal de commerce pour statuer sur l’avenir du journal Le Quotidien, placé en liquidation judiciaire, le groupe #Avenir de la Région Réunion réaffirme la nécessité d’une presse locale, pluraliste, ouverte et indépendante.

Le déplacement sur notre île de la Ministre de la Culture est l’occasion d’interroger le soutien de l’Etat à la presse et aux médias de façon générale. Les Réunionnaises et les Réunionnais doivent pouvoir continuer à s’informer dans des organes de presse locaux réalisés sur place.

C’est une condition d’une véritable démocratie locale. C’est également une question très politique sur la nature de la démocratie et de la presse que nous défendons à La Réunion. Nous proposons un débat sur l’avenir des médias réunionnais.

Le groupe Avenir est attentif, au sein de la majorité régionale, à ce que tous les dispositifs disponibles puissent être mobilisés, y compris au moyen d’aides financières directes, pour sauvegarder l’existence d’une presse quotidienne pluraliste sur l’île de la Réunion.

Nous saluons une première décision ce matin en commission permanente de la Région Réunion pour permettre une éventuelle reprise du Quotidien dans les meilleures conditions possibles.

Ces aides doivent concerner l’ensemble des médias en difficulté ou en développement, qui remplissent la même mission d’information, dans un souci de pluralisme car la question va au-delà de la presse écrite. Nous serons attentifs à l’examen des prochaines demandes.

Nous pensons par exemple aux radios, aux petites radios associatives. En 1981, la libération de la parole a été un souffle et la radio est entrée dans le coeur des gens. Il en est de même pour les télévisions locales. Nous pensons également à l’information en ligne et aux projets de médias numériques que nous devons aussi soutenir. Enfin, nous défendons une presse spécialisée locale qui pourrait intervenir sur des sujets économiques, environnementaux et sociaux, importants pour l’avenir de notre île.

Nous pensons que des médias de qualité et respectant le pluralisme sont indispensables à La Réunion pour produire du contenu et révéler des talents qui pourraient dépasser le seul public local.