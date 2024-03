Encore des orages à La Réunion et tempête tropicale à venir dans le Canal du Mozambique

Situation à La Réunion

Les conditions météo de la nuit dernière et de ce dimanche auront été assez conformes aux prévisions avec plusieurs passage pluvio-orageux sur l’île, particulièrement sur l’Est et le Sud Sauvage.

Deux séquences orageuses se seront particulièrement distinguées, la première aux alentours de 3h du matin puis la seconde vers 13h30, le tout pour une petite dizaine d’impacts de foudre sur l’île, principalement sur le flanc sud du volcan (hauts de St Philippe/St Joseph).

Du point de vue pluviométrique, les cumuls sont restés relativement « classiques » pour la saison avec les valeurs les plus élevées enregistrées autour du volcan, entre 60 et 140 mm en 24h (données Météo France et MétéoR Océan Indien).

Pour autant, nous avons eu « de la chance » tant l’activité orageuse autour de l’île fut dynamique autour des Grandes Mascareignes ces dernières 24h. Et, à cette heure, celle-ci se poursuit notamment avec deux foyers orageux distincts à mi-chemin entre Maurice et La Réunion (Cf. image ci-dessous).

Au cours de la nuit prochaine et en matinée de demain, ce risque pluvio-orageux perdure ciblant principalement les régions Est et Sud-Est de notre île. La vigilance jaune pour fortes pluies/orages est donc maintenue par Météo France, pour ces régions, jusqu’à lundi matin 7h00, au moins : https://vigilance.meteofrance.fr/fr/la-reunion

La transition vers des conditions plus sèches et un peu moins chaudes est toujours attendue pour lundi soir/mardi matin.

Activité cyclonique dans la zone

La zone perturbée n°8 qui aura pas mal embêté nos voisins malgaches au cours de la semaine a fini par se remettre en route. Celle-ci se rapproche désormais des côtes mozambicaines tout en s’intensifiant de manière évidente. A 16h00, Météo France l’analysait au stade de dépression tropicale.

Il est probable que le stade de tempête tropicale soit atteint dans les prochaines 24h, ce qui amènerait ENFIN ce système a être baptisé FILIPO ! Depuis le temps que certains parlaient de « futur FILIPO »…ahem…

La menace se profile tout doucement pour le sud du Mozambique et, dans une moindre mesure, le Swaziland/Eswatini ainsi que l’Afrique du Sud.