En France, un ministre du gouvernement sur deux est millionnaire

Karine Lebon, députée de la 2e circonscription de La Réunion, alerte le gouvernement sur le désengagement de l’État dans les programmes de résorption de l’habitat insalubre, soulignant l’urgence de la situation face à la détérioration continue de l’accès au logement et à l’accumulation de plus de 40.000 demandes en attente, alors que la Fondation Abbé Pierre estime à plus de 100.000 le nombre de personnes mal-logées sur l’île.