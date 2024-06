En cas de victoire, Jordan Bardella souhaite un ministère d’Etat à l’Outremer

Jordan Bardella, président du Rassemblement National (RN), se prépare dans l’hypothèse d’une possible victoire électorale en esquissant les contours de son futur gouvernement. Parmi ses annonces, il prévoit la création d'un ministère d'État dédié à l'Outre-mer.

Jordan Bardella, dans une interview au Journal du Dimanche le 23 juin, a détaillé sa vision pour un gouvernement d’union nationale, « resserré et efficace« , soutenu par des secrétaires d’État et des ministres délégués de mission. « Tout est déjà prêt« , affirme-t-il, précisant qu’il a déjà « [son] gouvernement en tête » et que certaines personnalités concernées ont été avisées.

Contrairement à l’ancien gouvernement de Nicolas Sarkozy, Jordan Bardella n’envisage pas de recréer un ministère de l’Identité nationale, qu’il considère simplement comme une version rebaptisée du ministère de l’Intérieur. Sa priorité sera l’efficacité plutôt que la communication, et il souhaite constituer un exécutif capable de répondre rapidement et efficacement aux besoins du pays.

Pour constituer son gouvernement, Jordan Bardella prévoit d’inclure non seulement des membres du RN, mais aussi des Républicains proches d’Éric Ciotti, qui joueront un rôle important. « Éric Ciotti, lui-même, d’ailleurs » aurait une place réservée, en reconnaissance de son alliance avec Marine Le Pen. Jordan Bardella entend également inclure des personnalités de la société civile, choisies pour « leur compétence, leur sérieux et leur instinct politique« , afin d’apporter « des perspectives nouvelles et pragmatiques » au gouvernement.

La création d’un ministère d’État pour l’Outre-mer est une réponse directe aux critiques sur le manque de représentation de ces territoires dans les gouvernements successifs. Le président du RN souligne que les résultats électoraux du RN en Outre-mer justifient pleinement cette décision. « Je souhaite que l’Outre-mer participe pleinement à ce projet de redressement national que nous voulons mettre en œuvre« , explique-t-il, ajoutant que les territoires ultramarins sont essentiels à son projet politique.