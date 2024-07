Emmanuel Macron explique pourquoi il ne nommera pas un Premier ministre de suite

Dans une lettre adressée aux Français et publiée par la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron a exprimé la nécessité de bâtir des "compromis" et un "large rassemblement" après des élections législatives où aucune force politique n'a obtenu de majorité absolue. Emmanuel Macron a souligné que "personne ne l'a emporté" et a critiqué l'extrême droite pour son incapacité à accéder au gouvernement malgré près de 11 millions de voix.