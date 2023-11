Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser les bombardements de civils à Gaza

Dans cet entretien accordé à la BBC, le chef de l’État a insisté sur le fait que l’État n’avait « aucune légitimité » à « bombarder et tuer des bébés, des femmes et des personnes âgées ». « De facto – aujourd’hui, des civils sont bombardés – de facto. Ces bébés, ces dames, ces personnes âgées sont bombardés et tués. Il n’y a donc aucune raison et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter », a déclaré le locataire de l’Élysée. Emmanuel Macron a néanmoins soutenu le droit d’Israël à se défendre, tout en se refusant à condamner une éventuelle violation du droit international par Israël.

L’entretien du chef de l’État intervient au lendemain de la conférence humanitaire organisée jeudi à Paris. Une conférence durant laquelle le locataire de l’Elysée avait appelé à un cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne, soulignant qu’il était « impossible d’expliquer que nous voulons lutter contre le terrorisme en tuant des innocents ».

Réagissant aux déclarations d’Emmanuel Macron, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu a imputé la responsabilité de cette guerre au Hamas, « qui utilise les civils comme boucliers humains ».

Depuis le début de cette guerre le 7 octobre dernier, plus de 11.000 Palestiniens ont été tués selon des chiffres avancés par le ministère de la Santé du Hamas. Côté israélien, les autorités ont revu le nombre de victimes de 1.400 à 1.200.