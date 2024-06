Emmanuel Macron et Gabriel Attal en chute libre dans les sondages

La décision de dissolution a été perçue comme « incompréhensible« , « irréfléchie » et « irresponsable » par 95 % des sondés, selon Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop.

Cette perception a entraîné une libération de la parole critique des Français à l’égard de leur président. Les adjectifs sévères tels que « un homme seul qui n’écoute rien » ou « un gamin » reflètent une désillusion croissante au sein de la population.

La chute de popularité est particulièrement marquée au sein de l’électorat d’Emmanuel Macron. Il perd sept points auprès des sympathisants Renaissance et onze points auprès de ses électeurs du premier tour de 2022.

Cette désaffection parmi ses propres partisans accentue la crise de confiance à laquelle le président est confronté.

Gabriel Attal, bien qu’en baisse, maintient une popularité supérieure, ce qui pourrait être un atout pour le camp macroniste dans la campagne des législatives du 30 juin​​.

Le sondage Ifop a été réalisé par internet entre le 12 et le 20 juin 2024, sur un échantillon représentatif de 1992 personnes âgées de 18 ans et plus. Les marges d’erreur de cette enquête sont comprises entre 1 et 2,2 points.