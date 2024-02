Edouard Philippe est venu “découvrir, apprendre, s’émerveiller et se préparer aussi”

Le président d'Horizons et maire du Havre s'est confié aux Tamponnais. Il n'y a pas eu d'annonce officielle mais “quand on s'apprête à affronter quelque chose de difficile, on se prépare”, a livré Edouard Philippe.

Ce mercredi, pour sa deuxième journée de visite, l’ancien premier ministre a été accueilli sur les terres d’André Thien Ah Koon. Retenues collinaires, parc des Palmiers, parc du Volcan, Belvédère du Bois Court… La présentation des projets phares de la commune s’est faite vue du ciel en prenant un hélicoptère (non pris en charge par la commune) puis en vidéo, entourée des élus du conseil municipal. Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe et Bachil Valy de l’Entre-Deux ont également répondu à l’invitation d’André Thien Ah Koon.

Le maire du Tampon s’est adressé à celui qui “connait les difficultés de maire”, “ceux qui ont ce menhir qui risque de leur tomber sur la tête”, pour d’emblée rappeler à Edouard Philippe le rôle de représentation de la France dans l’Océan Indien. André Thien Ah Koon, ancien député, a aussi tenu à faire passer le message de l’endettement du CHU, des inégalités face aux aides sociales et au salaire minimum, ou de la problématique du logement devant la cinquantaine de personnes réunies dans la salle des fêtes du 23ᵉ km à la Plaine des Cafres.

Un message que l’ex-chef du gouvernement a assuré qu’il fera passer à ceux désormais aux commandes, conscient que la clé entre ses anciennes fonctions, celles qu’il conserve et les futures qu’il convoite est le temps. “Quand on a le temps d’agir avec constance, alors on produit des effets”, a analysé Edouard Philippe. N’ayant jamais eu ou pris le temps, le président d’Horizons vient donc pour la première fois “découvrir un territoire, des femmes et des hommes, des problématiques”. Edouard Philippe est venu apprendre, s’émerveiller et se préparer aussi, livre-t-il. “Dire que je suis candidat aujourd’hui n’a pas de sens, mais ne pas se préparer serait une folie. Quand on s’apprête à affronter quelque chose de difficile, on se prépare. Se préparer, c’est apprendre de son pays”, a exposé le prétendant à la présidentielle de 2027.

Si les fonctions de maire s’apparentent celles de “patron” pour Edouard Philippe, en tant que grand patron, il est nécessaire pour lui d’avoir “une stratégie que je suis en train de construire avec des priorités” : l’école, la santé, la prospérité économique du pays et la sécurité, liste comme futurs axes de son programme Edouard Philippe.