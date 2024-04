Don du sang gourmand aux couleurs de l’Inde ce dimanche à Ste-Marie

Ce dimanche 7 avril 2024, à la Salle Polyvalente de Duparc Sainte Marie, l’Association Culturelle Réunion Inde, qui a pour but la promotion et le développement de la culture indienne à La Réunion s’est associée à l’EFS, (l’Etablissement Français du Sang), pour organiser le “Don gourmand aux couleurs de l’Inde”. Après le succès des éditions précédentes, cette 4ème édition s’inscrit dans la continuité. Il s’agit pour l’association de faire découvrir la culture indienne à travers la cuisine et les arts indiens. Un bon programme et de belles saveurs à découvrir, tout en faisant une bonne action de solidarité qui permet de sauver des vies. Cette action est soutenue par la Fédération Tamoule de la Réunion, et la Table Ronde Française et l’ensemble des partenaires qui œuvrent pour la réussite de cet évènement.

Don gourmand aux couleurs de l’Inde

Salle Polyvalente de Duparc Saint Marie

12 rue Descottes – 97438 Sainte Marie

Dimanche 7 avril de 9h00 à 15h00

Pour profiter au maximum de l’expérience, inscrivez-vous ici : https://efs.link/jRh9z