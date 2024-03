Dominique Vienne réélu à la tête des CESER de France

Suite au renouvellement des président/es de CESER et de Conseils de même nature de 2024, Dominique Vienne, a été élu à l’unanimité président de CESER de France le 14 mars 2024. Un nouveau Bureau de CESER de France a également été élu.

Dominique Vienne rappelle l’enjeu porté par sa candidature : « Faire rayonner et influer au niveau national et européen, les bénéfices de nos assemblées consultatives dans le fait régional ; et à notre juste place, contribuer à (re)faire Nation. »

En retraçant les avancées permises depuis 50 ans par les CESER sur les sujets structurants des Régions concernant leurs vies économiques, sociales et associatives, Dominique VIENNE a rappelé la force de cette institution :

– Elle inscrit d’abord la collectivité Région dans une modernité démocratique. Les Régions sont depuis 1972 constituées de deux assemblées où les CESER expriment, en indépendance, la voix de la société civile organisé au côté du Conseil régional.

– Ensuite, les avis et travaux concourent à l’administration régionale, favorisant ainsi l’acceptabilité des politiques publiques.

Les CESER recherchent la conciliation d’avis divergents, pour s’éloigner des postures de radicalisations, en utilisant des éléments rationnels issus des acteurs de la société civile plutôt que des mouvements émotionnels.

Fort de la diversité de nos territoires et constituée en parité de sexe, un Bureau a également été élu.

Patrick CARE, président du CESER de Bretagne, Secrétaire, en charge de la démocratie régionale ;

Catherine KERSUAL, présidente du CESER de Normandie, Trésorière, en charge de la prospective territoriale ;

Pierre ALLORANT, président du CESER Centre-Val de Loire, Vice-président en charge du statut des CESER ;

Marie-Claude BRIET CLEMONT, présidente du CESER Grand Est, Vice-présidente en charge de l’évaluation des politiques publiques territoriales ;

Arianne FLEURIVAL, présidente du CESECE de Guyane, Vice-présidente en charge des Outre- mer ;

Yves JEAN, président du CESER de Nouvelle Aquitaine, Vice-président en charge des relations extérieures ;

Elise MOREAU, présidente du CESER de Bourgogne Franche Comté, Vice-présidente en charge du référentiel des pratiques.

Enfin, Marie-Jeanne NICOLI, présidente du CESEC de Corse, est chargée de poursuivre l’animation du groupe de travail « Différenciation territoriale » regroupant les sujets actuels des libertés locales, de la différenciation territoriale et des réformes institutionnelles.

Légitimées des nouvelles missions confiées par le législateur, et traduit dans « carnet chemin d’avenir » en 2023 par CESER de France, Dominique VIENNE entend valoriser : les travaux des CESER, l’élargissement de l’expression citoyenne par la démocratie participative, la construction d’horizons souhaitables par la prospective territoriale, et enfin renforcer la transparence de l’action publique par l’évaluation des politiques publiques régionales.