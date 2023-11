Disparition de la presse quotidienne à La Réunion : 55% des Réunionnais se disent « inquiets »

Près de 500 personnes, représentant un large panel de la société réunionnaise, ont été interrogés le mois dernier par Sagis lors d’interviews réalisées par téléphone entre le 10 et le 18 octobre dernier. L’enquête menée par l’institut de sondage portait sur une possible disparition des deux quotidiens de presse écrite régionaux que compte l’île, à savoir le Journal de l’île et Le Quotidien.

Sur les 55% de personnes interrogées et qui se disent inquiètes pour la qualité d’information à La Réunion, 32% se disent « un peu inquiets » et 24% « très inquiets ». Une part de « très inquiets » qui monte même jusqu’à 60% sur la tranche d’âge des 50 ans et +.

Concernant les 45% de sondés qui ne se disent pas inquiets de cette éventualité, près de 26% répondent « ne pas être du tout inquiets » pour la qualité de l’information à La Réunion. Ils sont même 49% dans la tranche des 35-49 ans à ne pas être du tout inquiets dans l’hypothèse de la disparition de la presse quotidienne.