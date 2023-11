Des naturistes qui randonnent nus dans nos cirques provoquent la polémique sur les réseaux sociaux

« Il ne faut pas confondre naturisme et exhibition sexuelle« , affirme dans Le Quotidien Jacques Frimon, l’organisateur de ces randonnées particulières. « Le naturisme, c’est vivre libre, en harmonie dans la nature, c’est un art de vivre« .

Avec un groupe d’une dizaine d’adeptes du naturisme et de quelques « textiles » comme ils les appellent, c’est-à-dire qui restent habillés, il parcourt les sentiers des Hauts de notre île depuis quelques jours. Hier, il est passé de Cilaos (qu’il appelle Cilao dans un post sur Facebook) à Mafate par le col du Taïbit (un nom prédestiné en l’espèce…).

Jacques Frimon raconte qu’ils n’ont eu aucun problème avec les randonneurs rencontrés. « Juste en arrivant à Mafate, raconte-t-il, où un Réunionnais s’est inquiété de nous voir traverser le hameau en tenue de peau « à cause des enfants« .

Un peu plus loin, il continue sa narration : « Sur le col du Taïbit, nous avons également rencontré une classe nature d’adolescents. Prévenus que nous allions les croiser, nous avions remis la jupette et nous avons pu parler naturisme avec leurs accompagnateurs« .

À l’ écouter, on pourrait croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout n’est malheureusement pas aussi rose. Les squatteurs du QG Zazalé s’offusquent de cet article du journal du Chaudron et lui reprochent même, avec des relents à peines cachés de racisme anti-zoreils, de faire la promotion de « domoun déor i yem zwé in zé insolan » et qui appellent à une manifestation samedi devant les locaux du Quotidien à Saint-Pierre.