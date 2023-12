Département e La Réunion : Avis rectificatif du 13/12/23

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

M. Cyrille MELCHIOR – Président du Conseil Départemental

Direction de la Commande Publique

31 rue de Paris

97400 Saint-Denis

Tél : 02 62 58 66 70 – Fax : 02 62 58 66 89

mèl : marchespublics@cg974.fr

web : http://www.departement974.fr

Référence : 23FS-DMG-2321-K

Objet : Prestation d’édition et de publipostage des documents en faveur des bénéficiaires du RSA et des aides sociales du Département au titre de la période 2023-2027

Référence acheteur : 23FS-DMG-2321-R1-K

Remise des offres :

au lieu de : 19/12/23 à 15h00 au plus tard. soit le 19/12/23 à 12h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 16/01/24 à 15h00 au plus tard. soit le 16/01/24 à 12h00 heure de Paris au plus tard.

IV.2.7 Modalités d’ouverture des offres :

au lieu de : Date: 21/12/2023 à 09h00

lire : Date: 17/01/2024 à 09h00

VI.3 Informations complémentaires :

au lieu de : le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique

lire : le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.Le report de la date limite de remise des offres est motivé par la modification du DCE.

