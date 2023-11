DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

M. Cyrille MELCHIOR – Président du Conseil Départemental

Direction de la Commande Publique

31 rue de Paris

97400 Saint-Denis

Tél : 02 62 58 66 70 – Fax : 02 62 58 66 89

mèl : marchespublics@cg974.fr

web : http://www.departement974.fr

Référence : 23FS-DMG-2293-U

Objet : ACCORD CADRE DE LOCATION PONCTUELLE DE BUS AVEC CHAUFFEUR POUR LA ZONE NORD-EST ET LA ZONE SUD-OUEST AU TITRE DE LA PERIODE 2024-2028

Référence acheteur : 23FS-DMG-2293-R1-U

Remise des offres :

au lieu de : 27/11/23 à 15h00 au plus tard. soit le 27/11/23 à 12h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 11/12/23 à 15h00 au plus tard. soit le 11/12/23 à 12h00 heure de Paris au plus tard.

IV.2.7 Modalités d’ouverture des offres :

au lieu de : Date: 28/11/2023 à 09h00

lire : Date: 13/12/2023 à 12h00

II.1.4 Description succincte :

au lieu de : Le DCE et la remise des plis sont DISPONIBLES UNIQUEMENT sur http://marchespublics.cg974.fr

lire : Le DCE modifié et la remise des plis sont DISPONIBLES UNIQUEMENT sur http://marchespublics.cg974.fr

– Le report de la date limite de remise des offres est motivé par le complément apporté au DCE

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://marchespublics.cg974.fr