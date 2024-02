Département De La Réunion : Avis rectificatif du 27/02/24

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

M. Cyrille MELCHIOR – Président du Conseil Départemental

Direction de la Commande Publique

31 rue de Paris

97400 Saint-Denis

Tél : 02 62 58 66 70 – Fax : 02 62 58 66 89

mèl : marchespublics@cg974.fr

web : http://www.departement974.fr

Référence : 23AS-DBP-2371-N

Objet : Mission d’AMO pour une action de restauration écologique sur la Pandanaie de moyenne altitude de la Plaine des Palmiste dans le cadre de la reconstruction du collège Gaston Crochet

Référence acheteur : 23AS-DBP-2371-R1-N

Remise des offres :

au lieu de : 01/03/24 à 15h00 au plus tard. soit le 01/03/24 à 12h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 13/03/24 à 15h00 au plus tard. soit le 13/03/24 à 12h00 heure de Paris au plus tard.

Offre :

au lieu de : « Remise des offres le 01/03/24 à 15h00 heure locale de l’acheteur au plus tard, soit le 01/03/24 heure de Paris au plus tard »

lire : Remise des offres le 13/03/24 à 15h00 heure locale de l’acheteur au plus tard, soit le 13/03/24 heure de Paris au plus tard.

Une incohérence a été détectée au sein des documents de la consultation. Afin de procéder à sa correction et permettre aux candidats d’en prendre connaissance, la date limite de réception des offres est prolongée.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://marchespublics.cg974.fr