Département De La Réunion : Avis rectificatif du 15/11/23

Référence : 23AS-DRD-2288-O

Objet : Mission CSPS de niveau 1 pour les travaux d’aménagement de la Rue du Général de Gaulle à Saint-Louis

Référence acheteur : 23AS-DRD-2288-R1-O

Remise des offres :

au lieu de : 23/11/23 à 15h00 au plus tard. soit le 23/11/23 à 12h00 heure de Paris au plus tard.

lire : 30/11/23 à 15h00 au plus tard. soit le 30/11/23 à 12h00 heure de Paris au plus tard.

Après la mention : Date limite de remise des offres

Ajouter : Deux missions ont été rajoutées. Afin de permettre aux candidats de prendre en compte cette modification, un délai supplémentaire d’une semaine est accordée.

