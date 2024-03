Département de la Réunion : Avis de publicité

AVIS DE PUBLICITÉ

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

M. Cyrille MELCHIOR – Président du Conseil Départemental

Direction de la Commande Publique

31 rue de Paris

97400 Saint-Denis

Tél : 02 62 58 66 70

SIRET 22974001400019

Référence acheteur : 24FF-DMG-2409-L

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Objet : Prestation de location de structures, matériel de réception, podiums, planchers ou piste de danse et vélums lors des manifestations organisées par les services départementaux au titre des années 2024-2028

Procédure : Procédure ouverte

Forme de la procédure : Division en lots : oui Lot N° 1 – Prestations de locations de structures (chapiteaux ou tentes avec installation électrique) et de location de table, chaises , bancs et mange-debout

Lot N° 2 – Prestation de podium avec couverture étanche et barrières de sécurité

Lot N° 3 – Prestation de location planchers ou pistes de danse

Lot N° 4 – Prestations de locations de vélums.

Critères d’attribution : Lot n° 1 : Prestations de locations de structures (chapiteaux ou tentes avec installation électrique) et de location de table, chaises , bancs et mange-debout

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

35% Valeur technique

5% Valeur environnementale

5% Critère insertion sociale

55% Prix

Lot n° 2 : Prestation de podium avec couverture étanche et barrières de sécurité

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

35% Valeur technique

5% Valeur environnementale

60% Prix

Lot n° 3 : Prestation de location planchers ou pistes de danse

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

35% Valeur technique

5% Valeur environnementale

60% Prix

Lot n° 4 : Prestations de locations de vélums.

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

35% Valeur technique

5% Valeur environnementale

60% Prix

Remise des offres : 09/04/24 à 15h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,

(soit le 09/04/24 à 13h00 heure de Paris au plus tard)

Envoi à la publication le : 05/03/2024

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.cg974.fr