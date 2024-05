Découvrez les prix des carburants au 1er juin

Pour le mois de juin 2024, le prix du super sans-plomb baisse de 7 centimes et celui du gazole de 4 centimes. Le prix de la bouteille de gaz reste stable grâce aux aides, indique la préfecture de La Réunion qui fixe les prix des carburants sur l’île.

La préfecture indique que cette baisse a été permise par le recul des cours du pétrole au mois de mai avec pour conséquence une hausse des taux d’intérêts aux États-Unis qui freinent la demande américaine et mondiale. Le maintien des niveaux de production actuels est aussi cité comme explication.

La baisse des prix est possible grâce à la fluctuation des cotations et de la valeur de l’euro et malgré l’augmentation du coût du fret et des contributions pour le financement des aides aux économies d’énergie (+32%).