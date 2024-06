Décès de l’écrivain et poète Georges Lazarre

Le communiqué du président du Département :

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Georges Lazarre, éminent écrivain et poète réunionnais.

Homme profondément sensible et généreux, Georges Lazarre déclamait son immense amour pour son ile à travers ses écrits et ses poèmes qui nous faisaient voyager dans La Réunion créole et authentique.

Membre de la Société des Poètes Français, au même titre que le poète réunionnais Léon Dierx , et membre de l’Académie de la Poésie Française, Georges Lazarre incarnait la sincérité et l’humanité réunionnaise. Il venait de publier son dernier ouvrage « éloge du mangé kréol », une déclaration d’amour à la cuisine réunionnaise.

La Réunion perd une belle voix au verbe doux, léger et ancré dans les racines de son île enchantée. Ses oeuvres, sa poésie et ses livres resteront à jamais gravés dans le patrimoine culturel local.

Je perds un ami et un compagnon de route dont l’humilité égale le talent. Nos moments heureux partagés ont toujours été enrichissants et bienveillants.

À son épouse, à sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux mes condoléances les plus sincères. Repose en paix mon ami.

Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental

