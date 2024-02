De belles éclaircies avant les nuages de l’après-midi

Bulletin de Météo France :

En matinée et dans la continuité de la nuit, le ciel est assez nuageux à l’est d’une ligne Saint-Denis / Saint-Philippe. Des averses venues de l’océan arrosent les littoraux et pentes, principalement de Saint-Benoît et Sainte-Rose. Sur le reste du département, on profite de la présence de belles éclaircies même si celles-ci s’amenuisent au fil des heures.

L’après-midi, l’ennuagement est conséquent dans l’intérieur. A nouveau le sommet des nuages se situe vers 2 000 à 2 200 m d’altitude. Il en résulte de belles éclaircies sur les plus hauts sommets et dans les trois cirques, avec un bémol sur Salazie tout de même. A la faveur d’un flux d’altitude établit au nord-est, les averses ont une préférence pour les pentes de Saint-Leu par exemple et vers le Tampon.

Le vent de Nord-Est souffle en rafales de 50 à 60 km/h sur la région du Port et vers Saint-Philippe. Sur les Plaines et le Volcan, les rafales sont de moindre valeur. L’après-midi, à la faveur du déplacement plus nord-ouest de la dépression résiduelle Eleanor, le flux s’établit au secteur Est sur notre département avec des rafales de 40 km/h sur le Chef lieu et 50 km/h vers Saint Joseph.

La mer est agitée. La houle de Sud-Est est voisine de 2 mètres.