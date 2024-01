Cyclone Belal : Runéo, Dionéo et Eaux de La Possession font le point sur la distribution de l’eau

Le passage actuel du cyclone Belal, conjugué à des conditions météorologiques fortement dégradées, provoque d'importantes perturbations dans la distribution d'eau, engendrant une dégradation de la qualité, des interruptions d'alimentation, voire des coupures dans les communes desservies par Runéo, Dionéo et Eaux de La Possession.

Le communiqué :

Le passage du cyclone Belal en cours, et la dégradation des conditions météorologiques associées, engendrent des perturbations du service de l’eau (dégradation de la qualité, perturbations de l’alimentation, voire coupures) sur les communes gérées par runéo, Dionéo et Eaux de La Possession.

Sur l’ensemble des secteurs, selon les recommandations de l’ARS et par mesure de précaution, l’eau du robinet ne doit pas être consommée pour la boisson ou la préparation des aliments. Il s’agit de :

– Préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l’eau du robinet au moins 3 minutes,

– Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…).

Ceci concerne l’ensemble des secteurs et des habitants de l’île. Ces dispositions restent valables jusqu’à nouvel avis annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante de l’eau.

Des perturbations de l’alimentation en eau sont également en cours ou à prévoir dans les secteurs suivants.

Saint-Denis

Suite à une perte de l’alimentation électrique, des coupures d’eau sont en cours sur le secteur de La Bretagne depuis ce matin, et des coupures sont à prévoir sur le secteur de Moufia en fin de journée.

Les rues et voies concernées sont détaillées dans la rubrique FlashInfo du site dioneo.re

Saint-Louis

Suite à la perte de l’alimentation électrique, des coupures d’eau sont en cours dans les secteurs desservis par les réservoirs Tapage 4, La Rivière Curepipe et Petit-Serré.

Les rues et voies concernées sont détaillées dans la rubrique FlashInfo du site runeo.re

Saint-Pierre

Suite à la perte de l’alimentation électrique et de l’accès à certaines ressources, des coupures d’eau sont à prévoir :

sur les secteurs desservis par les réservoirs Dassy et Bois d’Olives dès cet après-midi,

sur le secteur desservi par le réservoir Ligne 400 à partir de la fin de journée,

sur les secteurs desservis par le réservoir Cote 100 et Concession Condé à partir de cette nuit.

Les rues et voies concernées sont détaillées dans la rubrique FlashInfo du site runeo.re

Bras-Panon

Sans possibilité d’intervenir physiquement sur les installations, des coupures d’eau sont à prévoir en fin de journée sur l’ensemble de la commune.

La Possession

Suite à la perte de l’alimentation électrique, des coupures d’eau sont en cours dans le secteur de Ravine à Malheur Village.

L’alimentation en eau est pour le moment maintenue sur les autres secteurs et l’ensemble des communes suivantes : Sainte-Suzanne, Le Port et l’Etang-Salé.

Les équipes de runéo, Dionéo et Eaux de La Possession restent mobilisées afin de gérer dans les meilleures conditions possibles, la production et l’acheminement de l’eau en cette période exceptionnelle.

Runéo, Dionéo et Eaux de La Possession remercient leurs clients pour leur compréhension et les tiendront informés de l’évolution de la situation.