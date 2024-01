Cyclone Belal : Le point sur la réouverture de l’aéroport Roland Garros

Le communiqué :

Organisation pour la réouverture à 18H30

La réouverture du trafic aéronautique commercial entrera en vigueur dès ce soir avec un premier vol à l’arrivée à 20H.

Pour permettre les opérations d’enregistrement des passagers, l’aéroport sera ouvert ce mardi 16 janvier 2024 à partir de 18H30.

Étant donné la haute saison et le nombre de passagers attendus (+ de 6000 à l’arrivée et + de 4500 au départ), l’aéroport s’organise pour rester ouvert 24h sur 24. Près de 35 vols seront opérés entre 20h et 6h00 demain matin.

Les compagnies aériennes communiqueront les nouveaux horaires de leurs vols à leurs passagers, concernés par ces modifications. Les horaires réactualisés en temps réel seront disponibles sur notre site internet https://www.reunion.aeroport.fr/ ou en composant le numéro du répondeur des mouvements aériens au 0262 28 16 16.

Nous invitons les voyageurs à prendre leurs précautions et à tenir compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer sur le réseau routier.

L’aéroport de la Réunion Roland Garros tient sincèrement à remercier les nombreuses équipes qui sont restées mobilisées pendant les alertes violette et rouge et celles qui sont venues en renfort chez l’ensemble des partenaires aériens pour permettre la reprise d’activité la plus rapide possible.