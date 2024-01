Cyclone Belal : Le PCR appelle à la Solidarité avec la population mauricienne

Communiqué

Les Réunionnais viennent de subir le passage du cyclone Belal. Cela fait de nombreuses années que nous avons été épargnés, contrairement à notre voisin Madagascar. Cette fois, c’est à Maurice que les pluies diluviennes ont provoqué des inondations et causé d’immenses dégâts. Le PCR demande aux autorités françaises et aux Institutions réunionnaises d’apporter aux autorités mauriciennes la solidarité nécessaire compte tenu de la gravité de la situation. Comme nous venons de fêter les 40 ans de la COI, nous souhaitons que le Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer en fasse les annonces. En particulier, des facilités aériennes seront accordées aux Mauriciens qui veulent venir en aide à leurs familles.

Concernant La Réunion, le Parti communiste réunionnais félicite le haut niveau de responsabilités de la population réunionnaise qui ont très bien respecté les consignes, dans l’ensemble. Cependant, les dégâts aux plantations et habitations ont été très importants. Il faut saluer l’implication des autorités qui font de gros efforts pour rétablir les services publics de l’eau, d’électricité et des routes. Le PCR demande d’activer le Fonds Social d’Urgence et sollicite le ministre en déplacement pour doubler le montant.

Le PCR profite de la présence du Ministre Darmanin pour qu’il fasse un bilan de l’intervention militaire à Mayotte, l’an dernier, et ses promesses de stabilisation, ainsi que les raisons de la crise de l’eau.

Le PCR souhaite que cette visite ministérielle évite les traditionnelles opérations de communications des membres du gouvernement, en présence de médias parisiens et de leurs correspondants sur place.

Fait au Port, ce mardi 16 janvier 2024