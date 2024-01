Cyclone Belal : Etat des lieux à Bras-Panon

Communiqué de presse

Cyclone Belal : état des lieux à Bras-Panon

Bien que les conditions météorologiques se soient améliorées, le cyclone Belal a laissé des traces : arbres arrachés, fils électriques à terre, routes coupées… Faisons le point sur Bras-Panon.

Des voiries entièrement dégagées

Grâce à l’intervention rapide des équipes municipales, l’ensemble des voieries communales est ouvert à la circulation.

Pour des raisons de sécurité, le parc des berges de la Rivière du Mât ainsi que le sentier littoral de la Rivière des Roches jusqu’à la Rivière du Mât sont interdits d’accès. En effet, des branches cassées menacent de tomber représentant ainsi un danger pour les personnes circulant à proximité.

La Municipalité appelle également l’ensemble des administrés à rester prudents en raison des nombreux déchets verts aux abords des voies qui restent encore à évacuer.

Les structures de loisirs et du Pôle Enfance et Famille

La crèche Pom d’Aco, le lieu d’accueil enfant-parent Ti Bichique, la ludothèque et l’Accueil de Loisir Sans Hébergement-ALSH ne pourront pas accueillir les enfants et le public ce mercredi 17 janvier 2024. La réouverture se fera à compter du jeudi 18 janvier en fonction du retour de l’eau et de l’électricité sur Bras-Panon.

Les sites sportifs

Les sites sportifs resteront fermés au public ce mercredi. Ils rouvriront ce jeudi 18 janvier à l’exception de la piscine municipale qui pourra accueillir du public à partir du vendredi 19 janvier sous réserve d’alimentation des sites en eau et en électricité.

Nous remercions les Panonnaises et les Panonnais pour leur patience et leur compréhension face à cette situation exceptionnelle.

La Mairie de Bras-Panon