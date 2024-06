CYCLEA : Avis d’appel public à concurrence – Avis de marché de fourniture – Régime ordinaire

1.Acheteur : SAEML CYCLEA – SIRET 42111975100020, 24, rue Pierre Brossolette ZAC LES MASCAREIGNES 97829 Le Port Cedex – Point de contact : Service Marché Achat et Appui Juridique (MAAJ) – achat@cyclea.fr – 0262552370 – http://www.cyclea.fr – Profil de l’acheteur/adresse des documents de marché : https://cyclea.e-marchespublics.com / 2. Valeur estimée HT : 228 000 EUR / Valeur maximale de l’accord-cadre : 255 200 EUR 3. Allotissement : Non alloti 4. Dispositions communes : Accord-cadre sans remise en concurrence / Nomenclature principale (cpv) : 30192400 Fournitures pour reprographie / Lieu d’exécution : territoire de la côte ouest Durée : 12 mois / Nombre maximal de renouvellements : 3 (1 an chacun) / Le marché en question convient aussi aux PME / Marché multi-attributaires (2) / Remise d’échantillon imposée au dépôt de l’offre / Critères de sélection et d’attribution : se reporter au dossier de consultation des entreprises / Variante non autorisée / Date limite de réception des offres : 2024-07-30 à 12h00 heure locale / 5. Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Saint-Denis – 179741111 00027 – 5 avenue André Malraux CS 81027 97495 Sainte-Clotilde / Adresse électronique : accueil.tj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr / Contacts : 0262402345 – http://www.justice.gouv.fr / Langues dans lesquelles l’avis est officiellement disponible : français / Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal judiciaire de Saint-Denis – 179741111 00027 – 5 avenue André Malraux CS 81027 97495 Sainte-Clotilde / Adresse électronique : accueil.tj-st-denis-de-la-reunion@justice.fr / Contacts : 0262402345 – http://www.justice.gouv.fr / 6. Informations relatives à l’avis Identifiant : 48d2c7c9-10ec-4e13-b908-fa910780e849 07. Date d’envoi de l’avis : 2024-06-28