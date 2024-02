Cyberattaque chez Viamedis et Almerys : Les complémentaires santé de La Réunion concernées

On pourrait penser à un message d’arnaque, mais il est bien réel. Un SMS a été reçu par de nombreux Réunionnais le mercredi 7 janvier, les informant que leurs données personnelles ont été piratées à la suite d’une cyberattaque chez Viamedis et Almerys, les deux grands prestataires de services chargés de gérer le tiers payant des complémentaires santé.

Une faille de sécurité qui suscite des inquiétudes, notamment en raison de la sensibilité des informations volées, telles que l’état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le nom de l’assureur santé et les garanties ouvertes au tiers payant.

Selon les déclarations de Viamedis, cette violation de données concerne un grand nombre de personnes, mais la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) n’a pas précisé le nombre exact de victimes. Il est estimé que plus de 33 millions de personnes pourraient être potentiellement touchées par cette fuite de données, bien que ce chiffre soit sujet à confirmation à mesure que les enquêtes avancent.

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), Viamedis et Almerys sont tenus légalement d’informer individuellement et directement les personnes affectées par le vol de données. Ainsi, des courriels et des messages textes ont été envoyés ces derniers jours à tous les clients actuels et passés des mutuelles partenaires des deux prestataires, ainsi qu’aux professionnels adhérents utilisant leurs plateformes de gestion.

Toutefois, il est important de souligner que la réception de ces communications ne garantit pas nécessairement que les destinataires ont été réellement touchés par l’incident.

Viamedis et Almerys, ont été la cible d’attaques similaires à deux jours d’intervalle la semaine dernière. Ces deux prestataires, jouant un rôle crucial dans le secteur, couvrent près de 40 millions d’assurés sociaux affiliés à une centaine de complémentaires santé partenaires, ainsi que plus de 200 000 adhérents professionnels.