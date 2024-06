Culture et musique pour célébrer l’indépendance de Madagascar

La population de Madagascar et sa diaspora fêtent aujourd'hui l'anniversaire de l'indépendance de la Grande Île, acquise le 26 juin 1960. Comme chaque année, de nombreux réunionnais vont s'associer ce week-end aux festivités.

Initiée en 1885 et notamment marquée par la sanglante répression de la révolte du 29 mars 1947, la domination française sur l’île de Madagascar a pris fin le 26 juin 1960, avec la déclaration d’indépendance du pays.

À La Réunion, toujours très liée historiquement et culturellement à Madagascar, de nombreuses familles célèbrent, elles aussi, la fête nationale malgache en se rassemblant pour un repas ou une soirée musicale.

Quelques manifestations sont aussi ouvertes au grand public, comme à Piton Saint-Leu où l’association La Kour organise dans son agréable jardin ce vendredi 28 juin, et comme l’an passé, une soirée culturelle et ambiancée avec de l’excellente nourriture malgache, des musiciens et un DJ.

Le lendemain, le samedi 29 juin, à Saint-Denis cette fois, la Cité des Arts vous convie au Palaxa pour sa Fety Gasy animée par Rajery, Robin et le DJ Arashkha. Soirée « mafana be » en perspective !